После скандала с наркотиками Наталья Бочкарева вернулась в профессию

Осенью 2019 года сотрудники ГИБДД обнаружили у Бочкаревой запрещенные вещества. Последовали судебные разбирательства, в результате которых актрису лишили прав на один год и восемь месяцев, а также обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Тот случай сильно ударил по здоровью актрисы — на нервной почве у нее парализовало половину лица, какое-то время ее не было видно на мероприятиях.

о теперь все позади. С недавних пор актриса активно появляется на светских раутах и даже организовала фестиваль чтецов стихов и прозы для детей, где мы ее и встретили. “В моей актерской школе есть библиотека, мы часто устраиваем чтецкие вечера — читаем вслух и приобщаемся к классической литературе, — говорит 40-летняя Наталья. — Решили организовать фестиваль, бросили боевой клич. Откликнулось очень много людей. В прошлом году успели провести фестиваль до пандемии. И вот сегодня даже в условиях сокращенного зала нам удалось собрать зрителей”.

Наталья настолько увлечена воспитанием молодого поколения, что даже не планирует летний отдых. “Отдыхать в этом году буду в Москве или Подмосковье, — продолжает она. — Я сейчас еще и учусь в Строгановской академии живописи и скульптуры, грядут экзамены. С детьми нашей школы летом планируем кинолагерь, будем снимать кино”.

Наталья Бочкарева не забывает также и о воспитании собственных детей — 14-летнего сына Ивана и 13-летней дочери Марии. “Иван у меня кадет, будущий офицер, — делится Бочкарева. — Он замечательно поет, играет на фортепиано, участвует в ансамбле. А дочь занимается английским языком”.

Недавно Наталья снялась в фильме под названием “Храни меня, мой инстаграм!” и ни о каких зависимостях даже и думать не хочет — даже от социальных сетей.