Умерла вдова Евгения Леонова

“Сегодня на 86-м году ушла из жизни Ванда Владимировна Леонова — заслуженный работник культуры РФ, одна из старейших сотрудниц нашего театра. Ванда Владимировна — вдова Евгения Павловича Леонова. Она отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Выражаем соболезнования Андрею Леонову, родным и близким Ванды Владимировны”, — говорится в сообщении.

О причинах смерти родственники и друзья актрисы пока не сообщают.

Ванда Стойлова родилась 15 октября 1935 года в Свердловске. С будущим мужем Евгением Леоновым, который был старше ее на девять лет, они познакомились на его гастролях в этом городе. Между ними сразу возникли чувства, и вскоре Леонов пригласил избранницу в Москву, а в 1957 году влюбленные поженились.

В 1959 году у пары родился сын Андрей, пошедший по стопам родителей и тоже ставший актером. В браке Евгений Павлович и Ванда Владимировна прожили более 35 лет, до самой смерти знаменитого актера в 1994 году.