Культура
14.05.2021, 11:49

Умерла вдова Евгения Леонова

 
pressa.tv
Актриса Ванда Леонова (Стойлова), вдова народного артиста СССР Евгения Леонова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте театра “Ленком”, где она служила.

“Сегодня на 86-м году ушла из жизни Ванда Владимировна Леонова — заслуженный работник культуры РФ, одна из старейших сотрудниц нашего театра. Ванда Владимировна — вдова Евгения Павловича Леонова. Она отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Выражаем соболезнования Андрею Леонову, родным и близким Ванды Владимировны”, — говорится в сообщении.

О причинах смерти родственники и друзья актрисы пока не сообщают.

Ванда Стойлова родилась 15 октября 1935 года в Свердловске. С будущим мужем Евгением Леоновым, который был старше ее на девять лет, они познакомились на его гастролях в этом городе. Между ними сразу возникли чувства, и вскоре Леонов пригласил избранницу в Москву, а в 1957 году влюбленные поженились.

В 1959 году у пары родился сын Андрей, пошедший по стопам родителей и тоже ставший актером. В браке Евгений Павлович и Ванда Владимировна прожили более 35 лет, до самой смерти знаменитого актера в 1994 году.

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