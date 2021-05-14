Влад Соколовский попал под бомбежки в Израиле

В сториз Инстаграма Соколовский опубликовал видео, снятое им в квартире родных: рядом с домом постоянно гремят взрывы, видны всполохи пламени, слышен свист снарядов.

“Обстрел все еще продолжается. Смотрим новости. Там вообще дичь какая-то. Всё решают, кто там прав, кто виноват. А я считаю лишь бы мир был”, — написал артист в Инстаграм. — Что с этим миром?

Влад рассказал, что они с родными не унывают. В их доме есть убежище — подвальная комната, заполненная вещами, где они прячутся, когда начинаются ракетные обстрелы. Во время бомбежек даже в подвальном помещении трясутся стены и хорошо ощутимы звуки взрывов.

До недавнего времени Соколовский и его родители не оставляли надежду вылететь домой. Рейс, которым артист и его семья должны были вернуться в Россию, отменили. В итоге день назад Влад уговорил родителей лететь кружным путем через Кипр.

"Оставляем чемоданы тут и летим с ручной кладью. С багажом на рейс не пускают, поэтому решили уже оставить все вещи тут и лететь налегке", — рассказал артист. Однако, судя по ужесточившимся обстрелам, планы вылететь из Израиля вновь провалились. Ситуацию осложняет то, что перед каждой попыткой попасть на рейс Соколовскому и его родителям приходится снова сдавать ПЦР-тесты.

Бомбежки Израиля и сектора Газа продолжаются уже несколько суток и днем и ночью.

"Всю ночь бомбили, мы вставали раз шесть или семь, — рассказал артист сегодня утром. — А сейчас наши истребители летают туда (в сектор Газа — ред.) бомбить. Снова у нас сирены и бомбы падают".

По словам Соколовского, к вечеру после особо ожесточенных бомбежек в Израиле начались погромы.

"По всем городам стычки с арабами, — написал артист в сториз. — Громят набережную, евреи разбивают все арабские магазины и кафе. Только что снова гремела сирена и бомбили. Ждем большую атаку".