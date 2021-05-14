Принц Гарри покинул королевскую семью, потому что хотел прекратить ”бесконечную боль и страдания”

Потом я пошёл на терапию, и во мне словно что-то переключилось. Я вытащил голову из песка, хорошенько прочистил мозги и подумал: ты находишься в привилегированном положении, так перестань жаловаться и перестань думать, что тебе хочется чего-то другого. Возьми и сделай по-другому, потому что выбраться отсюда у тебя всё равно не получится. Что ты планируешь, как ты собираешься сделать так, чтобы мать гордилась бы тобой, как можешь использовать обстоятельства, чтобы действительно добиться изменений? Оглядываясь назад, я понимаю, что помощь другим людям помогла мне самому”.

”Я знал закулисье. Видел, как творятся дела и как это работает, и не желал быть частью всего этого.

На вопрос второй ведущей программы Моники Падман, чувствовал ли он себя словно ”в клетке” во время выполнения королевских обязанностей, он ответил: ”Это же работа, верно? Улыбайся и терпи. Делай своё дело. Мне было чуть больше двадцати, и я думал: ”Я не хочу выполнять эту работу, не хочу быть здесь. Не хочу этого делать. Посмотри, что они сотворили с мамой. Как я когда-нибудь смогу остепениться, иметь жену и семью, если я знаю, что подобное может случиться снова?”

Герцог рассказал, что впервые захотел покинуть королевскую семью, когда ему было чуть больше двадцати лет.

Он поделился тем, что в интернете подвергся ”подлой токсичной травле”, и предположил, что подобная ненависть проистекает из ”накопившейся боли”.

”По большей части эта боль и страдания передаются на генетическом уровне, поэтому мы, родители, должны сделать всё возможное, чтобы мы могли сказать своим детям: несмотря на то, что это случилось со мной, я постараюсь сделать так, чтобы ничего подобного не случилось с тобой”.

Ведущему Даксу Шепарду Гарри сказал: ”Я не думаю, что нужно показывать на кого-то пальцем или кого-то в чём-то винить, но если речь заходит о воспитании детей, то мне пришлось испытать боль и страдания только потому, что их испытывал мой отец, мои родители, а я постараюсь разорвать этот цикл и не продолжать его”.

Герцог — отец двухлетнего Арчи , скоро у них с женой Меган родится дочь. Он сказал, что не хочет никого ни в чём обвинять, однако намекнул на то, что причиной всех его несчастий является его собственный отец.

В интервью Гарри рассказал, что в молодости у него были проблемы с алкоголем и курением марихуаны.

Спрашивая Шепарда почему тот сам злоупотреблял психоактивными веществами в старшей школе, он отметил: ”Причиной было ваше воспитание и всё, что с вами происходило — все травмы, боль и страдания”.

”Внезапно вы понимаете, что принимаете кучу наркотиков и бесконечно тусите на вечеринках. Посмотрите, сколько других людей ведут себя так же. И скорее всего не понимают этого. Я определённо не осознавал, что схожу с ума.

Это словно ты задаёшь себе вопрос: почему я на самом деле это делаю? И в тот момент отвечаешь: а почему бы и нет, мне двадцать с небольшим, это то, что я и должен делать”.

Однако, скорее всего, именно замечания Гарри о его воспитании вызовут наибольшее беспокойство в королевской семье.

Он сказал: ”Это сложно, но для меня всё сводится к осознанию. Я никогда не видел и не знал каких-то моментов, а затем внезапно начал собирать их воедино и думать: в эту школу он ходил, этот случай произошёл там, я знаю это о его жизни. Мне известно, что это связано с его родителями, а это значит, что он относился ко мне так, как относились и к нему — как же я могу изменить ситуацию для своих детей?”

И вот вся моя семья переехала в США. Поначалу у нас не было таких планов, но иногда нужно принимать решения и ставить на первое место семью и психическое здоровье”.

Шепард сравнил жизнь Гарри с ”Шоу Трумэна”, фильмом 1998 года, в котором Джим Керри играл человека, не обращающего внимания на то, что вся его жизнь — это телепроект. Гарри ответил: ”Ага, это смесь ”Шоу Трумэна” и жизни в зоопарке”.

Поначалу они с Меган пытались скрыть свои отношения от посторонних глаз.

”Когда Меган впервые приехала ко мне, мы встретились в Лондонском супермаркете и, притворяясь, что не знаем друг друга, переписывались из разных концов помещения.

На меня глазели люди, подходили, чтобы поздороваться или что-то ещё, а я в это время писал ей сообщения, спрашивая, правильную ли я вещь покупаю, а она мне отвечала: нет, бери пергаментную бумагу.

Было забавно прятаться под бейсболкой, смотреть в землю, гуляя, и пытаться оставаться инкогнито.

Сейчас, живя здесь [в Лос-Анджелесе], я могу поднять голову, и я чувствую себя иначе, мои — и её — плечи расправились, мы можем гулять, чувствуя себя немного свободнее. Я могу возить Арчи на заднем сиденье велосипеда, ведь раньше у меня никогда не было возможности сделать это”.