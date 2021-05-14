Группа “Кино” воссоединилась. Но Цой оцифрованный

“Мы очень долго готовились: это несколько лет напряженной работы с оцифровкой вокала, отрисовкой видео и анимации, создание драматургии концерта. В итоге у нас получилась почти трехчасовая программа, в которой группа, разумеется, исполнит как главные хиты, так и менее известные композиции. Зрители не только услышат голос Виктора Цоя в ранее невозможном качестве, но также увидят его рисунки”, — цитирует ТАСС Цоя-младшего.

В составе группы выступят бессменный гитарист Юрий Каспарян и оба бас-гитариста разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров. Они исполнят легендарные песни “Группа крови”, “Звезда по имени Солнце”, “Мама, мы все тяжело больны”, “Это не любовь”, “Попробуй спеть вместе со мной” и другие.

Концерты пройдут под девизом: “Для тех, кто уже не мечтал послушать „Кино“ вживую”. Специально для шоу была оцифрована многоканальная запись вокала Виктора Цоя.

Изначально выступления группы в Москве и Санкт-Петербурге были назначены на осень 2020 года и приурочены к 30-летию после распада коллектива, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось отложить.

Группа “Кино” была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая “Звезда по имени Солнце”, “Хочу перемен”, “Группа крови”, “Дальше действовать будем мы” и других, был Виктор Цой. Музыкант погиб в автокатастрофе, возвращаясь с отдыха в Латвии: его автомобиль “Москвич-2141” столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся навстречу. 19 августа 1990 года Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.