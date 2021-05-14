Анастасия Волочкова наконец-то показала возлюбленного целиком

Сидя на диване в своем роскошном загородном дворце, королева шпагатов представила любимого зрителям. Мужчина средних лет в джинсах и белой футболке, явно непубличный, ради артистки несколько минут вынужден был распинаться перед камерой.

“Первое впечатление — я был сильно удивлен, Настя известный человек, можно сказать, звезда мирового масштаба, — рассказал избранник о знакомстве с Волочковой. — Но конечно, я был рад нашему знакомству. Настя на самом деле замечательный человек. Она хоть и взрослая, но как ребенок. Ее нельзя даже оставлять одну, точно что-нибудь набедокурит”.

“Какие качества во мне тебя пленили?“ — кокетливо поинтересовалась балерина и услышала незатейливый ответ: “Доброта, глаза и твоя открытость”.

В ходе импровизированного интервью Волочкова несколько раз перебивала жениха, в красках описывая свой бурный темперамент: мол, жизнь с ней — как на вулкане. Тем более, балерина помешана на творчестве, а ее Олег — далеко не фанат балета. Зато в финансовом плане у пары проблем нет: избранник, как он сам выразился, не олигарх, но для королевы шпагатов деньги не главное. В свое время богатые ухажеры надарили ей и машин, и домов, поэтому теперь можно сосредоточиться на любви.

Правда, любовь эта оказалась довольно необычной. По словам балерины, у Олега в их отношениях особенная роль: он не тот, за кого его принимают.

“Каждый раз, когда мы ругаемся, он говорит: “Я никакой тебе не любимый человек, я только твоя няня”. Зато Олег — самая прекрасная няня на свете!“ — удивила признанием балерина.