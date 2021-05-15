57-летняя Азиза выходит замуж за 40-летнего и хочет ребенка

Звезда 90-х приняла предложение молодого итальянца Александро Лортэ — он моложе Азизы на 16 лет. В программе “Прямой эфир” сегодня вечером певица Азиза будет купаться в ванной с шампанским, которое не жалея льет ее красавец и расскажет свою историю любви. Лортэ наполовину итальянец, наполовину русский, родился в России, живет в Италии. Азиза хочет подать заявление в загс на день солнцестояния 21 июня. Предложение мужчина сделал накануне нового 2021-го года — он прилетел из Италии в Россию с мамой, чтобы провести праздник с Азизой. Весной прилетел еще раз — за ответом.

Азиза рассказала, как познакомилась с Александро: “Я открыла онлайн школу. Преподавала сольфеджио, вокал, эстрадное мастерство. Студенты от 20 лет и выше, обязательно, чтобы играли хотя бы на одном инструменте. Пошла запись — смотрю не только из Москвы, но и из Италии двое ребят”. Так она и начала общаться с Александро: “Дала задание, он спел. Для меня главное, чтобы не фальшивил человек… Он не собирается петь! Не надо еще одного артиста в семье, одной хватит! Он поет только для меня. На моем дни рождении 10 апреля я попросила — он там спел”. На этом же мероприятии Александро Лортэ услышал “да” на свое предложение руки и сердца. Этот момент покажут в “Прямом эфире”. Жених Азизы пишет музыку, сочиняет стихи, пение для него — хобби. В Италии у него на двоих с братом рыбный ресторан. Жить молодые планирую на две страны.