57-летняя Азиза выходит замуж за 40-летнего и хочет ребенка(6)
Звезда 90-х приняла предложение молодого итальянца Александро Лортэ — он моложе Азизы на 16 лет. В программе “Прямой эфир” сегодня вечером певица Азиза будет купаться в ванной с шампанским, которое не жалея льет ее красавец и расскажет свою историю любви. Лортэ наполовину итальянец, наполовину русский, родился в России, живет в Италии. Азиза хочет подать заявление в загс на день солнцестояния 21 июня. Предложение мужчина сделал накануне нового 2021-го года — он прилетел из Италии в Россию с мамой, чтобы провести праздник с Азизой. Весной прилетел еще раз — за ответом.
Азиза рассказала, как познакомилась с Александро: “Я открыла онлайн школу. Преподавала сольфеджио, вокал, эстрадное мастерство. Студенты от 20 лет и выше, обязательно, чтобы играли хотя бы на одном инструменте. Пошла запись — смотрю не только из Москвы, но и из Италии двое ребят”. Так она и начала общаться с Александро: “Дала задание, он спел. Для меня главное, чтобы не фальшивил человек… Он не собирается петь! Не надо еще одного артиста в семье, одной хватит! Он поет только для меня. На моем дни рождении 10 апреля я попросила — он там спел”. На этом же мероприятии Александро Лортэ услышал “да” на свое предложение руки и сердца. Этот момент покажут в “Прямом эфире”. Жених Азизы пишет музыку, сочиняет стихи, пение для него — хобби. В Италии у него на двоих с братом рыбный ресторан. Жить молодые планирую на две страны.
Азиза сомневается: “Все хорошо, все мне нравится. Но разница в возрасте заставляет задуматься. Почему так поздно? Хотя бы лет на 10 раньше”. При этом певица уверена, что у них будет ребенок — или возьмут из Дома малютки, или воспользуются донорской яйцеклеткой. Азиза откровенничает: “Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть родственницы, троюродные племянницы… Скажу так — яйцеклетку донорскую отдавайте, вы же хотели тетушке Азизе помочь. Донорскую яйцеклетку по нашему роду можно взять. Главное, чтобы его было продолжение — генофонд. Мы будем ребенка воспитывать”. Александро говорит, что они хотят девочку. Азиза рассказала, как в молодые годы потеряла ребенка — был выкидыш.
Лортэ комплиментов не жалел в студии ток-шоу: “У Азизы очень красивая душа, доброе сердце. Красивая женщина. Поэтому я в нее влюбился”.
Кстати, оказалось, что Лортэ — псевдоним, который придумала Азиза возлюбленному, у которого настоящая фамилия Соколов. Он готов подписать брачный контракт, чтобы все имущество, что было у каждого из супругов до свадьбы осталось только в их собственности.