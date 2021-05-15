Ольга Кабо отсудила квартиру у второго бывшего мужа-банкрота

О том, что Ольга и Николай разошлись после 11 лет брака, стало известно минувшей осенью. Одновременно с этим в СМИ появилась информация об огромных долгах Разгуляева в 4 миллиона евро. Экс-супруга актрисы признали банкротом, после чего Ольга могла лишиться квартиры, купленной на свои деньги, а также средства ее 22-летней дочери Татьяны. Так как недвижимость была приобретена в браке, она считалась спорной. А еще актриса до сих пор выплачивает ипотеку за эту квартиру. К счастью, Ольге удалось оставить спорное жилье в своей собственности, о чем она сообщила поклонникам на своей страничке в интернете.