Ольга Кабо отсудила квартиру у второго бывшего мужа-банкрота(7)
О том, что Ольга и Николай разошлись после 11 лет брака, стало известно минувшей осенью. Одновременно с этим в СМИ появилась информация об огромных долгах Разгуляева в 4 миллиона евро. Экс-супруга актрисы признали банкротом, после чего Ольга могла лишиться квартиры, купленной на свои деньги, а также средства ее 22-летней дочери Татьяны. Так как недвижимость была приобретена в браке, она считалась спорной. А еще актриса до сих пор выплачивает ипотеку за эту квартиру. К счастью, Ольге удалось оставить спорное жилье в своей собственности, о чем она сообщила поклонникам на своей страничке в интернете.
Распавшийся брак с Николаем Разгуляевым — второй по счету в жизни актрисы. Первым мужем Кабо был также бизнесмен, Эдуард Василишин (его “последствия“ — дочь Татьяна). Ольга призналась, что она рада свободе от брака. “Я принимаю жизнь со всеми ее красками и на сегодняшний день наслаждаюсь тем, что я свободна, — произнесла звезда экрана. — Поэтому не думаю о том, чтобы возложить на себя бремя брака”.
Артистка также сказала, что в мужчинах она прежде всего ценит порядочность, но вместе с тем считает, что идеальных мужчин не существует.