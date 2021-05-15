Нас всю жизнь обманывали! Эти “вредные” продукты — на самом деле полезные!

Первыми в списке оказались орехи. По словам Форд, многие люди, придерживающиеся диеты, избегают их из-за высокой калорийности. Диетолог объяснила, что этот продукт богат полезными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Она советует употреблять горсть орехов в качестве перекуса между основными приемами пищи.

Белый рис также зачастую исключают из рациона худеющих. Однако, как утверждает Форд, рис — отличный источник энергии и правильных углеводов. Диетолог считает, что употребление белого риса хорошо насыщает и помогает избавиться от тяги к вредным снекам.

Кроме того, в список запрещенных продуктов часто попадают яйца, особенно желтки. Диетолог напоминает, что яйца богаты протеином, а в желтках содержатся витамины и минералы, помогающие организму его усвоить.

Австралийка подчеркивает, что в попытке сохранить фигуру не нужно отказываться от пасты, так как это блюдо полезно для микрофлоры кишечника. Она рекомендует готовить макароны al dente и есть их с большим количеством овощей и продуктами растительного происхождения.

Помимо этого, Форд советует не пренебрегать зерновыми, богатыми клетчаткой, витаминами и минералами. В заключение диетолог призвала не бояться заправок для салатов, отметив, что их вред преувеличен.