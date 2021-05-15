15.05.2021, 15:02
Ведущий “До и после полуночи” Владимир Молчанов госпитализирован и готовится к операции
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Известного журналиста, теле-радиоведущего Владимира Молчанова госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, у знаменитости диагностировано тяжелое заболевание. Ему предстоит операция.
Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. Он закончил Московский государственный университет. Журналист прославился как автор и ведущий телепрограммы “До и после полуночи” в конце 1980-х — начале 1990-х годов на советском телевидении.
Также вел программы "Время", "90 минут" (позднее "120 минут"), "Помню... Люблю...", "Частная жизнь" и другие.