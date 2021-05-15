Семен Слепаков развелся с женой — и тут же вновь заговорили о его романе со Светланой Ходченковой

41-летний Семен Слепаков разоткровенничался с подписчиками. Артист опубликовал пост, в котором в стихотворной форме раскрыл все подробности личной жизни. “Я в браке давно уж не состою, / Не буду вас утомлять / Деталями. Грустно, но се ля ви / Нас прошлой осенью развели, / И странно, что этого вы не нашли”, — признался шоумен.

Напомним, что после заявлений Ксении Собчак в 2019 году поклонники замечать отсутствие обручального кольца на пальце артиста. Он же старался не комментировать изменения в семейном статусе, а вскоре даже вышел вместе с супругой Кариной в свет.

Тем не менее, в Сети начали появляться слухи, что у Слепакова страстный роман со Светланой Ходченковой. Мол, парочка после знакомства на площадке сериала “Домашний арест” неразлучна. Вместе артисты также появились в качестве ведущих светского мероприятия.

“Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна, как слон! Ну сколько можно!” — отнекивалась от сплетен Светлана.

Напомним, что Семен и Карина поженились летом 2012-го и считались крепкой парой. Тем не менее, за эти годы супруги так и не обзавелись детьми. Поклонники расстроены распадом красивой четы. “Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное — пройдет. Точнее сказать “проплывет”, — ответила на публикацию артиста Собчак.

Предполагаемый роман с Ходченковой шоумен также не комментирует, но признается, что пока не готов к повторному браку. “Что для меня сильно рискнуть в личных отношениях? Замуж позвать человека, — вздыхал Семен в разговоре с Аленой Долецкой. — Шкала риска вместе с возрастом повышается. Чем больше лет, тем больше риска во всем. Ты просто уже привыкаешь к каким-то своим маленьким комфортам. В 41 год непонятно, чем ты готов жертвовать. На самом деле рисковать-то и не хочется вообще”.