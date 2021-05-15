Секс-фишки разных стран

Таиланд и массажистки

Про тайский массаж слышали уже, наверное, все. Он называется body-body и исполняется телом по телу при участии большого количества масла. Секретные техники массажа передаются из поколения в поколение от мамы к дочке, но вы можете научиться основам на курсах, например. На самом деле большое внимание уделяется в нем проработке стоп мужчины — этой зоны, незаслуженно забытой. Попробуйте для начала хотя бы помассировать стопы своему мужчине — вы уже увидите результат.

Япония и особые тренажеры

Японские гейши вовсе не были проститутками, как это принято считать. Эти женщины скорее выполняли роль “хозяек вечеринки” при чайных домиках. Однако у каждой успешной гейши был один постоянный любовник, который содержал ее, — данна. Он получал всю порцию изысканных и утонченных ласк, которыми владела гейша. Одним из секретов японских гейш является тренировка интимных мышц с помощью вагинальных тренажеров. Крепкие упругие вагинальные мышцы обеспечивают плотный обхват члена и возможность выполнения разных экзотических техник. Что немаловажно, от такого секса удовольствие получает не только мужчина, но и женщина — она сама сильнее ощущает его и испытывает более яркие оргазмы.

Новая Зеландия и стриптиз

Эта страна отличается своим особенным отношением к обнаженному телу и стриптизу в частности. Например, ежегодно там проходит парад Boobs on Bikes, в котором участвуют байкеры, стриптизеры и порноактеры всего мира. Редкий секс в стране обходится без элементов этого эротического танца с раздеванием.

Швеция и ручная работа

В этой стране много значения придают альтернативным сексуальным практикам и умению довести партнера до оргазма с помощью ручных техник. Если вы думаете, что такая техника только одна — вверх-вниз — то вы ошибаетесь.