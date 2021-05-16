ФОТО И ВИДЕО | Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

Известно, что избранника Алисы зовут Димой. О свадьбе девушки стало известно еще несколько месяцев назад. “Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму”, — поделился папа невесты Иван Охлобыстин.

У невесты на видео можно разглядеть платье в пол с длинным рукавом, которое ей очень идет. Судя по ролику, жених ждал невесту у нее дома. Одно из памятных видео снимала мама девушки, Оксана.

Анфисе уже 24 года, она давно работает. “Она использует свои знания, свой энтузиазм. Очень демократичная, работает у Захара Прилепина в партии — ей нравятся идеи, там более-менее адекватные люди. И вот они восстанавливают старые дома, выясняют, где есть экологические проблемы. По Рязанской области делали расследования. Хорошая работа. Анфиска уже совершенно самостоятельная, 24 года, она у меня замуж будет выходить”, — так о старшей дочери говорил Иван Охлобыстин.

В браке Охлобыстина с Оксаной Арбузовой родились шесть детей. Иван Иванович гордится успехами своих наследников. Избранник старшей дочери ему тоже понравился. “Парень у нее очень хороший, из Рязани. После свадьбы они будут жить там. Анфиса занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Она с большим удовольствием, как ребенок, знакомится с мастерами, с краснодеревщиками, очень легко находит контакт с деревенскими жителями. В провинции ей хорошо и комфортно”, — рассказывал Иван ранее о женихе дочери.