“Хочется прожить подольше”. Татьяна Тарасова прикована к инвалидному креслу

С 2013 года у тренера серьезные проблемы со здоровьем — ей пришлось перенести сложнейшую операцию с заменой позвонков. “Я рада, что могу вернуться к прежней жизни. Что я могу ходить и танцевать”, — говорила Татьяна Анатольевна после операции.

Спустя несколько лет из-за сильных болей в спине и проблем с суставами ей пришлось сесть в инвалидное кресло. Сейчас мастер спорта с трудом встает с кресла, и не может обойтись без Аделины, своей помощницы. “Дни похожи один на другой. Надо выпить таблетку, которую принесла Аделина, поиграть с собакой…”, — вздыхает Тарасова.

Несмотря на то, что Татьяна Анатольевна приковала к инвалидному креслу, она не перестает участвовать в светской жизни. Так, в память о близкой подруге Галине Волчек она посетила выставку в честь 65-летия театра “Современник”. “Я люблю все спектакли Галины Борисовны, до дрожи люблю”, — со слезами на глазах говорит заслуженный тренер в эфире программы “Ты не поверишь!” на телеканале НТВ.

Больше всего в нынешнем положении Татьяну Анатольевну беспокоит невозможность работать в полную силу, ведь всю свою жизнь она посвятила спорту. Дочь известного советского хоккеиста Анатолия Тарасова с 1967 года занималась тренерской работой и постановкой программ. В качестве тренера она участвовала во многих Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы. Также Тарасова часто комментирует соревнования по фигурному катанию на Первом канале и “Матч ТВ”. Безусловно, выдающаяся спортсменка является не только лицом, но и голосом фигурного катания.

Но бодрость духа и сила характера, как у настоящей спортсменки, всегда при ней, и это главное. “Покатаемся пока, ну а чего раскисать, — не унывает Татьяна. — Хочется ведь пожить подольше”.