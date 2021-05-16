16.05.2021, 14:06
Теледоктор Комаровский рассказал о пользе сквозняка
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Многие уверены, что сквозняки — это довольно опасное явление, которое может привести к различным заболеваниям и воспалительным процессам в организме, — пишет Medikforum. Однако популярный блогер и врач Евгений Комаровский утверждает, что сквозняк может принести и пользу, особенно в текущих условиях пандемии.
По словам специалиста, в замкнутых пространствах сквозняк просто необходим, поскольку благодаря ему происходит циркуляция воздуха, что очень полезно во время распространения таких опасных заболеваний как COVID-19. В качестве аргумента Комаровский привел частую ситуацию, когда некоторые пассажиры общественного транспорта против открытия окон.
“Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда”, — отметил медик.