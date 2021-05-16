Теледоктор Комаровский рассказал о пользе сквозняка

По словам специалиста, в замкнутых пространствах сквозняк просто необходим, поскольку благодаря ему происходит циркуляция воздуха, что очень полезно во время распространения таких опасных заболеваний как COVID-19 . В качестве аргумента Комаровский привел частую ситуацию, когда некоторые пассажиры общественного транспорта против открытия окон.

“Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда”, — отметил медик.