16.05.2021, 15:50
Дочь Данко попала в реанимацию, врачи в растерянности
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О том, что малышка в больнице, в Instagram рассказала бывшая возлюбленная певца Наталия Устюменко. Женщина предполагает, что у девочки может быть аспирационная пневмония. Однако точный диагноз врачи наследнице звездной пары пока поставить не могут, так как все показатели в норме, — сообщает Пятый канал.
“У доченьки рот пересох… Исследования продолжают проводить. Хрипы почему-то такие сильные, не знаю, что это такое, вообще она у нас хорошо дышит… Помолитесь за здоровье Агафьи!” — обратилась Устименко к подписчикам.
Экс-избранница Данко также опубликовала видео с девочкой из палаты., которая подключена к капельницам. Мама малышки надеется на лучшее.