ТОП-6 знаков Зодиака, представители которых не любят других людей

Скорпионы

Представителей этого знака часто называют страстными, упрямыми и неуживчивыми. И порой это действительно так. Но истинных Скорпионов ужасно раздражают подобные эпитеты в свой адрес. Особенно бесит их утверждение, что у них дурной характер, ведь они не любят людей. На деле же рожденные под этим знаком следуют правилу “око за око”. Если кто-то ведет себя плохо по отношению к ним, раздражается и сердится — они испытывают к ним те же эмоции. При этом они неплохо скрывают свои чувства, но в итоге из простой неприязни быстро переводят все в категорию ненависти. Особенно раздражают их улыбчивые, простоватые и открытые люди — они ждут подвоха и убеждены, что за таким поведением скрывается лицемерие.

Овны

Овны часто имеют зуб на окружающих их людей. Причина же проста — им не нравится, когда кто-то не желает их боготворить. Долго ждать подчинения рожденные под этим знаком люди не будут. Обида и непонимание перейдут в глубокую ненависть, и они будут мстить. Причем сами же Овны будут считать, что объект их неприязни получил по заслугам.

Девы

Рожденные под знаком Девы — довольно практичные люди. Они привыкли просчитывать все на годы вперед и не любят, когда что-то идет вразрез с их планами на жизнь. А значит, их будут раздражать подобные люди. Если кто-то мешает Девам — он их враг, и часто этот человек знает или подозревает, что его ненавидят. При этом Девы не скрывают, что не особо любят людей в принципе. Они во всем и во всех ищут выгоду. Так что готовы окружить себя только теми, кто может быть им полезен. Ради этого они готовы даже терпеть тех, кого ненавидят.

Водолеи