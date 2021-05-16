Экс-супруга Аршавина продолжает страдать: теперь у нее выпали волосы

Бывшая жена Андрея Аршавина не так давно выписалась из больницы и вернулась в шикарный особняк, который принадлежит ее экс-свекрови Татьяны Аршавиной. Алиса Казьмина перенесла несколько операций, была в коме, а мучительные боли преследуют многодетную маму вот уже несколько месяцев.

До полного выздоровления еще очень далеко. Из-за малоподвижного образа жизни у женщины образовались пролежни. “Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день. Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда все будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме”, — поделилась 38-летняя шатенка с поклонниками.

Недавно Алиса появилась на шоу Андрея Малахова, где заявила, что не намерена выезжать из особняка. В ответ ее бывшая свекровь Татьяна Ивановна настаивает на том, чтобы женщина вернула украденное. Она напомнила, что Алиса якобы буквально вымогала деньги у ее знаменитого сына. По мнению Татьяны Аршавиной, болезнь, которой страдает экс-невестка, — “божья кара” за ее поведение. Мама футболиста в очередной раз потребовало от Казьминой вернуть дом. “Пока вы не признаетесь, что украли миллион, нам придется действовать через следствие. Она даже при Андрюше столько жрала наркотиков, это он еще об этом молчит. Он неврастеником приехал”, — заявила Аршавина.