Райкин, Ефремов, “Горбачев” и другие: скоро стартует продажа билетов на фестиваль “Золотая маска”(3)
Из прошлогодней афиши в новой остались два спектакля. В “Танцполе” театра “Балет Москва” бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген объединил две труппы — классическую и современную - и предельно эффектно и выразительно рассказал о танцевальных марафонах Америки в эпоху Великой депрессии. Второй "прошлогодний" спектакль - “Иранская конференция” Театра Наций в постановке Виктора Рыжакова, признанная по итогам “Золотой Маски 2020” лучшим спектаклем года.
Откроет фестиваль спектакль-парадокс “Шутники” московского театра “Сатирикон” по мотивам малоизвестной пьесы А. Н. Островского в постановке Евгения Марчелли. Спектакль, который рецензенты назвали современным театральным блокбастером о любви и бедности, демонстрирует лучшие традиции “Сатирикона” — умение говорить о важном через смешное. В главной роли — Константин Райкин.
Притягательным центром афиши несомненно станет спектакль “Горбачёв” Театра Наций в постановке Алвиса Херманиса. Латвийский режиссер, основываясь на документальных свидетельствах, показывает прежде всего историю личных взаимоотношений Раисы и Михаила Горбачевых, которая, несомненно, повлияла на ход мировой истории. Двух выдающихся персонажей воплощают два не менее выдающихся актера — Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.
Завершит фестиваль еще один спектакль в постановке Виктора Рыжакова, но уже в качестве руководителя Театра “Современник”. Написанная Евгением Гришковцом пьеса “Собрание сочинений” не только нигде до этого не ставилась, но даже не была опубликована. Главная ее тема — расставание с прошлым, судьбы наследия и наследников — всегда важная для русской культуры. В спектакле заняты ведущие актеры “Современника” разных поколений — Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов, Светлана Иванова и другие.
В программе Фестиваля также пройдет “детский уикенд”, в рамках которого будет показано 3 спектакля для детей разного возраста от неоднократного лауреата Премии “Золотая Маска” — театра “Карлссон хаус”, а также поэтический моноспектакль “Константин Райкин. Своим голосом”, который будет показан в Кохтла-Ярве.
Спектакли будут сопровождаться синхронным переводом на эстонский язык.
К сожалению, мюзикл “Девчонка на миллион” Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, который ранее планировалось перенести в афишу этого года, по разным причинам нельзя сыграть этой осенью. Билеты можно сдать или обменять на любой другой спектакль фестиваля.
Полная информация о Фестивале “Золотая Маска в Эстонии”: www.goldenmask.ee
Информация о билетах: www.piletilevi.ee
Главный спонсор Фестиваля — концерн BLRT.
Спонсоры и партнеры: Spacecom AS, Skinest Grupp AS, RGR Metall OÜ, DBT AS, Amarantest AS, Russkij Dom MTÜ, Pernod Ricard Estonia OÜ.
Фестиваль проходит при поддержке администрации города Таллинна, Нарвы и Кохтла-Ярве, Министерств культуры Эстонии и Российской Федерации, Фонда Kultuurkapital.
Медиа-спонсор — Postimees.