Райкин, Ефремов, “Горбачев” и другие: скоро стартует продажа билетов на фестиваль “Золотая маска”

Из прошлогодней афиши в новой остались два спектакля. В “Танцполе” театра “Балет Москва” бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген объединил две труппы — классическую и современную - и предельно эффектно и выразительно рассказал о танцевальных марафонах Америки в эпоху Великой депрессии. Второй "прошлогодний" спектакль - “Иранская конференция” Театра Наций в постановке Виктора Рыжакова, признанная по итогам “Золотой Маски 2020” лучшим спектаклем года.

Откроет фестиваль спектакль-парадокс “Шутники” московского театра “Сатирикон” по мотивам малоизвестной пьесы А. Н. Островского в постановке Евгения Марчелли. Спектакль, который рецензенты назвали современным театральным блокбастером о любви и бедности, демонстрирует лучшие традиции “Сатирикона” — умение говорить о важном через смешное. В главной роли — Константин Райкин.

Притягательным центром афиши несомненно станет спектакль “Горбачёв” Театра Наций в постановке Алвиса Херманиса. Латвийский режиссер, основываясь на документальных свидетельствах, показывает прежде всего историю личных взаимоотношений Раисы и Михаила Горбачевых, которая, несомненно, повлияла на ход мировой истории. Двух выдающихся персонажей воплощают два не менее выдающихся актера — Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

Завершит фестиваль еще один спектакль в постановке Виктора Рыжакова, но уже в качестве руководителя Театра “Современник”. Написанная Евгением Гришковцом пьеса “Собрание сочинений” не только нигде до этого не ставилась, но даже не была опубликована. Главная ее тема — расставание с прошлым, судьбы наследия и наследников — всегда важная для русской культуры. В спектакле заняты ведущие актеры “Современника” разных поколений — Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов, Светлана Иванова и другие.