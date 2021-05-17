Таллиннку Алису Грабовую не пустили в Россию. Фаворитка Тимати больше не может бороться за сердце холостяка

Финал уже очень близко и участниц становится все меньше. В десятой серии Тимати привез красоток из Дубая в предновогоднюю Москву. Напомним, что проект снимался в конце 2020 года.

И все бы шло своим чередом, если бы не одна неожиданность! Фаворитка Тимати – Алиса Грабовая не смогла решить вопросы с визой и ее не пустили в Россию. Рэпер не раз говорил, что Алиса ему очень импонирует, да и остальные участницы шоу это замечали.

— Ничего себе! – огорошило девушек.

— Но она вернется, скорее всего. Тимати ее просто так не отпустит, — отметила Екатерина Сафарова.

Грабовая оставила Юнусову видеосообщение, в котором сообщила о сложившейся ситуации.

— Я надеюсь, что решу проблемы с документами и мы еще поедим твой любимый пирог в Москве, — заверила Алиса на прощание.

В итоге в российскую столицу прилетели Мария Лобанова, Адель Вейгель, Кристина Романова и Екатерина Сафарова.