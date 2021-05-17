17.05.2021, 12:45
ФОТО | Самым горячим мужчиной на красной дорожке "Евровидения" признан Уку Сувисте(12)
Вчера вечером участники "Евровидения-2021" вышли на красную дорожку. Это идеальная возможность показать себя и заручиться поддержкой фанатов. Уку Сувисте, как всегда, очаровал фанатов своей красотой.
Один интервьюер рассказал Уку Сувисте, что в был опрос, в котором был выбран самый горячий исполнитель-мужчина в этом году, и им стал Уку Сувисте.
Казалось, что Сувисте был удивлен этим заявлением и сначала даже покачал головой. Но немного подумав, он заметил: “Я благодарен и воспринимаю это как комплимент”.
Уку Сувисте выступит во втором полуфинале, который состоится в следующий четверг.
Напомним, что полуфиналы “Евровидения” пройдут 18 и 20 мая, финал — 22 мая.
Главные фавориты финала в Роттердаме 22 мая — Франция и Италия.