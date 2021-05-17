ФОТО | Любовь Успенская выиграла суд у бывшего мужа и вернула дочь

Глядя на то, с каким воодушевлением написала Успенская о “восторжествовавшей справедливости”, можно сделать вывод, что суд встал на сторону певицы.

“Закончились суды, вынесено решение. Я могу спокойно дышать, творить, петь и просто жить. Справедливость восторжествовала! Но, главное счастье, что рядом моя единственная, любимая и неповторимая”, — написала она под снимком, на котором запечатлена вместе с их с Плаксиным дочерью.

Девушка совсем недавно вернулась к матери. До этого она жила в Америке с отцом и во всех спорах до недавнего времени принимала его сторону. Однако несколько недель назад она публично подтвердила готовность изменить свою жизнь и воссоединиться с мамой.

Ранее сообщалось, что супруг Любови Успенской Александр Плаксин намерен отсудить у певицы ее загородный дом, который оценивается более чем в миллион евро.