Агата Муцениеце описала своего идеального мужчину: это явно не Прилучный

Актриса Агата Муцениеце восхищается верными и честными мужчинами. Об этом стало известно из последнего выпуска ее YouTube-шоу “Честный развод”. Гостями выпуска стали супруги Денис и Лена Кукояки.

В процессе разговора прозвучало немало откровенных вопросов и ответов. К примеру, ведущая выясняла у гостей, как те относятся к изменам, флирту с другими, новым опытам в постели. В итоге бережное отношение солиста группы “Хлеб” вызвало у Муцениеце искреннее восхищение.

“Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина и он ее очень сильно любит. Вот в этом весь настоящий мужчина”, — печально отметила Агата.

Настроение Муцениеце можно понять. Ее развод после девяти лет брака был некрасивым. Экс-супруг Павел Прилучный выгнал ее с детьми из загородного дома и почти сразу стал жить со звездой “Папиных дочек”. Свои отношения они официально подтвердили только недавно, когда вышли вместе в свет.