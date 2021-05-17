Топчик
17.05.2021, 16:00

Женские имена, притягивающие счастье, удачу и богатство

 
Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
Некоторые считают, что имя само по себе обладает определенной энергией, и это накладывает опечаток на черты характера его обладателя, — сообщает Пятый канал. Эзотерики собрали женские имена, которые буквально притягивают удачу, счастье и богатство. Правда, по их идее, что-то одно. Но согласитесь, если будет удача, придут и богатство, и счастье. Или нет?

Имена удачи: Софья, Мария, Дарья

Вот уж кому везет, так это обладательницам этих имен. Медиумы и мистики до сих пор пытаются разгадать, что именно так притягивает удачу для девушек с этими именами, то ли уверенность в себе, то ли их активность, то ли и в самом деле невероятная магическая энергия, которая завлекает фортуну.

Имена счастья: Анна, Маргарита, Александра, Вера, Виктория

Шарм и обаяние обладательниц этих имен не поддается описанию — они умны, талантливы и точно знают, как покорить человеческие сердца. В ответ окружающие одаривают их настолько теплыми и положительными эмоциями, что они даже в самые трудные времена ощущают себя счастливыми.

Имена богатства: Оксана, Полина

Да, в этой категории имен несколько меньше, чем приносящих удачу и счастье. Но у Оксан и Полин действительно не отнять хватки и предусмотрительности, которые позволяют им высоко забираться по карьерной лестнице или с успехом открывать собственный бизнес.

Оставить комментарий Читать комментарии