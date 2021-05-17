“Мисс Вселенная 2021”: это было горячо!

Участие в конкурсе приняли представительницы 73 стран. За все страны бывшего СССР отдувались россиянка Алина Санько и украинка Елизавета Ястремская. Обе они не прошли даже в ТОП-21 участниц. Да и вообще в этот “шорт-лист” еле пробились всего две красотки из Европы — Клеменц Ботино (Франция) и Жанетт Акуа (Великобритания). Но уже не следующей стадии отбора — ТОП-10 — Европу вытеснили полностью.

В финал прошли представительницы Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики. Жители Латинской Америки привычно приободрились: снова титул светил одной из их красоток. Вообще в XXI веке именно они чаще остальных становились главными “мисс”. Даже отобранный у Оксаны Федоровой титул перешел к Мисс Панама Хустине Пасек.

В результате победительницей 69-го международного конкурса красоты “Мисс Вселенная” стала представительница Мексики Андреа Меса. Альма Андреа Меса Кармона родилась в городе Чиуауа. Помимо мексиканских, у нее также есть и китайские корни. После окончания университета девушка совмещает работу модели и инженера-программиста. Прежде девушка завоевала титулы “Мисс Мексика” и “Вице-мисс мира” в 2017 году. В 2020-м она победила на конкурсе “Mexicana Universal 2020”, получив возможность попасть на “Мисс Вселенная”.

У Андреа две младшие сестры и более 40 двоюродных братьев и сестер. Она известна как активистка и борец с гендерным неравенством, занимается развитием туризма в своем штате, является лицом благотворительной организации, которая собирает средства для помощи бедным. Также известно, что она веган, любить петь и заниматься спортом.

К слову, свою борьбу с гендерным неравенством девушка подкрепила собственным примером: в 2017 году она стала дипломированным инженером-программистом.