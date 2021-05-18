“Евровидение 2021”: самое важное о конкурсе

Власти Нидерландов рассматривают нынешний конкурс как своего рода эксперимент по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии. В зале смогут присутствовать 3,5 тысячи зрителей — примерно пятая часть от вместимости арены. Все они должны будут предварительно сдать тест на ковид. В несколько раз (до 500 человек) сокращено число аккредитованных в Роттердаме журналистов. Остальные получили онлайн-допуск к трансляции репетиций и пресс-конференций.

В Роттердаме все участники, технический персонал и журналисты должны регулярно сдавать тест на коронавирус. В случае положительного результата хотя бы у одного члена национальной делегации в изоляцию отправляется вся команда, пока не будут готовы результаты каждого. Если участник из-за карантина не сможет выйти на сцену, то телезрители и жюри увидят запись одной из репетиций его номера.

За исключением австралийки Монтень в Роттердамсмогли приехать все участники “Евровидения-2021”. Австралия с 2015 года представлена на конкурсе благодаря ассоциированному членству ее телекомпании АВС в Европейском вещательном союзе и большому числу поклонников “Евровидения” на пятом континенте. Телезрителям и жюри теперь предстоит оценить запись выступления Монтень, сделанную заранее. Перед конкурсом все участники для подстраховки записали свои номера в соответствии с четко прописанными правилами. Немец Йендрик сделал это в Вильнюсе по двум причинам — экономии средств и помощи литовской команды в постановке в номера “I don’t feel hate”.

После победы голландца Дункана Лоренса на “Евровидении-2019” в Тель-Авиве следующий конкурс, 65-й по счету, по правилам, должна была принимать страна-победительница. Выбор Нидерландов пал на Роттердам. Однако из-за разразившейся в 2020 году пандемии коронавируса “ Евровидение ” было впервые отменено. В концертно-спортивном комплексе Ahoy развернулся ковидный госпиталь. Годом позже организатор конкурса — Европейский вещательный союз — вместе с властями Нидерландов и местными телекомпаниями решил провести “Евровидение” в любом случае. Ситуация позволила сделать это не по самому жесткому сценарию.

Скандалы “Евровидения-2021”

Одним из главных скандалов нынешнего года стала дисквалификация Беларуси. Организаторы “Евровидения” сочли не соответствующими правилам и духу конкурса варианты текста песни, с которой группа “Галасы ЗМеста” хотела приехать в Роттердам. Сарказм коллектива в представленной композиции и в других песнях скрыто или явно обращен против участников протестов в Беларуси и против права на свободное развитие личности, включая откровенно гомофобные высказывания.

В России победа в национальном отборе таджички по происхождению Манижи с песней “Russian woman” вызвала оскорбительные комментарии не только ксенофобных пользователей соцсетей, но и некоторых политиков. Текст композиции о женской эмансипации не был понятен и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Националисты в Северной Македонии возмутились тем, что в видеоклипе на песню участника из этой страны Василя, который в одном из интервью упоминал о своих болгарских корнях, можно было увидеть арт-объект в цветах флага Болгарии. Лишь после некоторого раздумья руководство местной телекомпании подтвердило, что Василь все-таки поедет в Роттердам. В свою очередь, участнице от Кипра Элине Цагрину пришлось объяснять религиозным фанатикам на острове, что в композиции “El Diabol” речь идет не о восхвалении дьявола, а о токсичной любви.

Гораздо более серьезные проблемы возникли у Армении. Судя по всему, следствием проигранной войны в Нагорном Карабахе стал неожиданный отказ этой страны в марте 2021 года от участия в нынешнем конкурсе.

Новые правила на “Евровидении-2021”

В этом году на конкурсе были внесены изменения в правила. До сих пор исполнители — солисты и бэк-вокалисты — пели вживую, фонограммой шла только музыка. Учитывая, что на сцене могли находиться не больше шести человек (танцоров и певцов вместе взятых), это ограничивало возможности для постановки того или иного номера.