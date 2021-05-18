Умерла автор детективов для взрослых и детей Екатерина Вильмонт

Екатерина Вильмонт скончалась в возрасте 75 лет. Официальная дата смерти — 16 мая, но печальная новость стала известна только сейчас. Писательница посвятила творческую жизнь созданию детективных романов, а также книг для детей. Представители издательства АСТ отметили, что Екатерине Николаевне удалось совершить неоценимый вклад в российскую литературу.

“Более двадцати лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем. Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе. Книги Екатерины Вильмонт издавались и издаются огромными тиражами, она неизменно входила в число самых любимых и популярных писателей России”, — подчеркнули представители издательства.

Екатерина Николаевна родилась в семье легендарных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Повзрослев, женщина пошла по стопам родителей и тоже начала заниматься переводами. Со временем Вильмонт осознала, что ей близка художественная литература. Довольно быстро автор смогла достигнуть успеха на новом поприще. К середине 2000-х Екатерина Николаевна уже стала одной из самых известных писательниц страны.