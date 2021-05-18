50 небанальных интересных фактов о "Евровидении"

1. Первый победитель Евровидения — швейцарская певица Лис Ассия. В 1956-м все было по-другому: всего семь стран, а у каждой по две песни. Ассия пела дважды, но неизвестно, какое место заняла ее вторая песня. Подробные результаты первого Евровидения до сих пор не публиковались.

2. На втором Евровидении итальянец пел пять минут (по регламенту нельзя больше трех), но его не дисквалифицировали. После этого правило окончательно закрепилось, и больше его никто его не нарушал.

3. У Ирландии рекорд по победам (7 раз). Великобритания 15 раз была второй. Норвегия чаще всего занимала последнее место (11), но трижды побеждала.

4. Люксембург выигрывал пять раз. Но никто из победителей не имел люксембургского гражданства: четыре француза и один грек.

5. Только участники Монако (последнее участие — в 2006-м) никогда не пели на родном языке.

6. В 1969-м победили четыре страны с одинаковым количеством баллов: Франция, Нидерланды, Испания и Великобритания. Следующий конкурс прошел в Амстердаме. Сейчас в такой ситуации организаторы отдадут победу тому, за кого проголосовало больше стран.

7. Ситуация с четырьмя победителями многих разозлила. Финляндия, Швеция, Норвегия, Австрия и Португалия бойкотировали Евровидение-1970.

8. В 1974-м группа ABBA с песней Waterloo победила на Евровидении и стала группой мирового масштаба. Только хозяйка конкурса Великобритания дала ABBA ноль баллов — все хотели победу Оливии Ньютон-Джон.

9. СССР не участвовал в Евровидении, но показывал по его центральному телевидению. Сначала лучшие номера, а с 1988-го — весь конкурс в прямом эфире. В 1990-м Евровидение единственный раз прошло в социалистической стране — югославском Загребе.

10. СССР в 1987-м хотел отправить на Евровидение Валерия Леонтьева. Сам он говорит, что тогда об этом ничего не слышал, но потом до него дошли слухи о планах министерства просвещения.

11. Югославия в 1985-м отозвала артиста, когда стала известна дата конкурса. Она совпадала с пятилетней годовщиной смерти Тито.