Прохор Шаляпин сломал кровать Людмилы Гурченко и нашел дорогое кольцо

Внучка актрисы на правах новой хозяйки дома устроила для Прохора экскурсию по владению ее знаменитой бабушки. Заглянули и в опочивальню актрисы.

Правда тут Шаляпин не сдержался и позволил себе опробовать кровать актрисы. Ложе тут же треснуло, и певец провалился вместе с ним на пол. “Рухнул на неё с таким шумом, что показалось, что она сломалась пополам”, — поделилась потом своим впечатлением Елена.

Когда Прохор и Лена попытались починить сломанную доску на глаза им попалось давно утерянное кольцо звёздной хозяйки.

“Смотрю, что-то блестит под доской. Оказалось — кольцо! На вид не бижутерия. Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно 3 млн. или даже 6 млн. рублей (33-66 тыс. евро)”, — рассказывает артист. “Вот так съездили! Кто знает, что мы ещё бы там нашли, если б захотели вскопать огород”, — смеётся Шаляпин.

“Вот честно, я чувствовала, что с появлением Прохора в моей жизни начнётся белая полоса. От него не просто цунами позитива идёт — он магнит для радости”, — говорит внучка кинозвезды.