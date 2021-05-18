Что с лицом Веры Алентовой? Отвечает специалист

“Если сравнивать фотографии Алентовой 1990 годов и нынешние, можно понять, что Вера Валентиновна — частый гость в кабинете моих коллег. Минимум два раза она делала эндоскопию и прямую подтяжку лба, чтобы избавиться от нависания век и сделать взгляд более жизнерадостным и открытым”, — рассказал специалист изданию “Собеседник”.

Володченков отметил, что на свежих фотографиях 79-летней Алентовой четко видна асимметрия глаз, что тоже стало следствием чрезмерного увлечения пластикой.

“Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века. Это происходит после проведения третьей-четвертой блефаропластики. Слабость мышцы возникает из-за того, что мягкие ткани зарастают фиброзом. Он не дает возможности в полной мере работать мышцам, поднимающим верхнее веко”, — пояснил эксперт.

Также на лице актрисы Володченков обнаружил следы нижней блефаропластики — иссечения жировых мешков под глазами, проведенной не менее четырех-пяти раз, и операции по чик-лифтингу — расширенной блефаропластики с перераспределением мягких тканей щек. Не единожды Алентова исправляла и нос, о чем говорят изъяны кожи в этой области, говорит Володченков.

На нескольких фотографиях актрисы, сделанных в 1990 годах, хирург нашел следы пластических операций на губах, причем проведенных не очень качественно.

“По всей видимости, актрисе ввели некачественные филлеры или же специальный нерассасывающийся гель для увеличения объема. У нее была операция на губах — на них видны четкие рубцы по краю. Скорее всего, ей удаляли гель из губ”, — отметил Володченков.

Омолаживалась Алентова и с помощью нитей, которые, по мнению хирурга, ей тоже устанавливались не единожды. Наконец, “поколдовала” актриса и над подбородком, проведя липофилинг.

“На свежих фотографиях мы можем наблюдать увеличенный объем подбородочной зоны. Это сделано для того, чтобы создать нижнюю границу лица. Шея у Алентовой также подверглась хирургическому вмешательству. У каждого из нас к 35 годам появляется одно кольцо Венеры, к 45 годам — второе. У Веры Алентовой даже намека на них нет”, — резюмировал Володченков.