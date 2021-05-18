Появление Манижи на красной дорожке “Евровидения” вызвало новый скандал в России

Возникновение Манижи на небосклоне российского шоу-бизнеса обеспечило новостную повестку регулярными прецедентами. Артистка внесла изменения в текст песни для “Евровидения” — вот новость, впервые вышла в наряде, предназначенным для выступления — снова ажиотаж! И, конечно, каждый раз эти инфоповоды сопровождаются бурными обсуждениями вопросов национальности, истории и этики, по которым, как известно, пользователи Сети выражают достаточно полярные мнения.

Но Манижа с волной всеобъемлющего внимания справляется и даже считает, что горячее обсуждение ее композиции Russian Woman — хороший знак, ведь постепенно в сознании людей происходят изменения, а кто-то постепенно задумывается о женской судьбе, узнает себя и чувствует поддержку. Так что тему “русскости” певица решила поднять и вне выступлений.

На красной (точнее, бирюзовой) дорожке в Роттердаме встретились все участники “Евровидения-2021”, представляющие 34 страны мира. Участница от России решила появиться в образе, отсылающем к ее манифесту: в объективах фотокамер она позировала в красном комбинезоне, уже знакомом зрителю по отборочному туру, и богато украшенном кокошнике.

Важный атрибут народного костюма, однако, был стилизован и напоминал полумесяц, а вкупе с традиционной критикой Манижи эта деталь наряда вызвала дополнительный шквал осуждения в Сети.

“Может, я чего-то не понимаю, но это точно русский кокошник?”, “Умом Россию не понять”, “Месяц — это что, религиозная отсылка?”, — пишут интернет-пользователи. Некоторые комментаторы выразили свою позицию в весьма агрессивной манере, посчитав, что кокошник нельзя мешать с “робами заключенных”. Хотя важно заметить, что оригинальный образ артистки многим поклонникам пришелся по вкусу, так что они решили не обсуждать форму украшения и его форму. “Наша царица”, “Вот это русская царевна”, “Ваушная вы, Манижа!”, — осыпали ее комплиментами подписчики.

Заинтересовал кокошник и многих российский звезд, которые тут же примерили на себя “краснодорожечный” образ Манижи. Правда, не в реальности, а в Инстаграме, с помощью специальной маски, которая позволяет побыть Russian Woman всем желающим.