Стриптизер Джастин взволновал поклонниц своим накачанным торсом прямо на улице Таллинна



Австралийский стриптизер Джастин познакомился с Трийну-Лиис из Эстонии в социальной сети TikTok. Так случилось, что Трийну-Лиис и Джастин влюбились друг в друга, и мужчина решил переехать к с своей возлюбленной. Планы на Эстонию у Джастина большие: он готовит новую шоу-программу и готовится сводить эстонскую публику с ума.





По словам ведущего “Märgatud Eestis”, красавчику Джастину в Эстонии нет равных. Такие эстонские звезды стриптиза, как Фарми Габриель и Марко пытались заполнить пробел в этой индустрии, но их на всех не хватало, так что ведущий надеется, что после пандемии наступит звездный час Джастина.





Отношения между молодыми людьми очень крепкие: Джастин активно занимается стриптизом и подготовкой шоу, а Трийну-Лийс его всячески поддерживает. “Мне нравится видеть его счастливым, и я не против похотливых взглядов других женщин. Это его работа, и он очень хороший мужчина”, — объясняет Трийну-Лийс.

