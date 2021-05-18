ВИДЕО | Солист Мариинского театра упал с электросамоката и впал в кому

Стало известно, что Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Давид Залеев в состоянии алкогольного опьянения упал с электросамоката и получил тяжелейшую травму головы. Молодой человек перенес трепанацию черепа и врачам пришлось ввести его в состояние искусственной комы. К сожалению, прогнозы докторов пока пессимистичны.

Стало известно, что близкие и коллеги артиста забили тревогу, когда тот не явился на собственный спектакль. Нашелся Давид в больнице — в медикаментозной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сейчас 31-летний мужчина находится на грани между жизнью и смертью. Врачи борются за его спасение.

“Все очень серьезно. Сейчас все в театре в шоке. Он сам по себе отличный артист и человек. Срочно ищут замену, Давид выпал из огромного количества спектаклей”, — сообщил источник “КП”.

По сообщениям СМИ, Давид на самокате попытался, не сбавляя скорости, проехать сразу между тремя пешеходами на тротуаре. Маневр почти удался, но в конце он задел шедшего мимо мужчину. Артист упал и получил тяжелую травму головы после удара об асфальт. По словам источника, артист Мариинского театра был нетрезв.

Напомним, Давид Залеев — талантливый артист балета, в репертуаре которого более 22-х спектаклей. Молодой человек сыграл множество ролей — от Щелкунчика до принца Дезире из классической постановки “Спящая красавица”. Мужчина родился и вырос в творческой семье — его мама балерина в театре Владикавказа, она в свое время выступала в самых разных знаковых амплуа — от Кармен до Одетты.

“Но сейчас там не идут такие большие спектакли, больше ставят мюзиклы, потому что нет такой труппы, чтобы ’’Лебединое озеро’’ поставить или ’’Дон Кихот’’”, — рассказывал Давид о своей семье.

В труппе Мариинского театра артист выступает с 2013 года.