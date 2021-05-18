ГАЛЕРЕЯ | Первый полуфинал "Евровидения-2021": Россия, Украина и Литва идут в финал. Все подробности здесь.

В первом полуфинале, помимо России, выступили Литва, Словения, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. В финал прошли участники из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

От каждого полуфинала в финал выходят по 10 участников, где их уже ждут еще 6: Испания, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды. Финал состоится 22 мая.