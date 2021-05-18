ГАЛЕРЕЯ | Первый полуфинал "Евровидения-2021": Россия, Украина и Литва идут в финал. Все подробности здесь.(94)
В первом полуфинале, помимо России, выступили Литва, Словения, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. В финал прошли участники из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
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Участники второго полуфинала, который состоится 20 мая: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.
От каждого полуфинала в финал выходят по 10 участников, где их уже ждут еще 6: Испания, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды. Финал состоится 22 мая.
Начало в 22.00, RusDelfi провел также ТЕКСТОВУЮ трансляцию мероприятия.