18.05.2021, 18:30
СЕГОДНЯ | Смотри первый полуфинал "Евровидения-2021". Пройдет ли Манижа в финал?
Сегодня, 18 мая, состоится первый полуфинал на популярном музыкальном конкурсе Евровидение-2021. В первом полуфинале выступит в том числе представительница России — певица Manizha (Манижа) с песней “Russian Woman” (“Русская женщина”). Представитель Эстонии Уку Сувисте выступит 20 мая - во втором полуфинале.
В первом полуфинале, помимо России, выступят Литва, Словения, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.
Участники второго полуфинала, который состоится 20 мая: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.
От каждого полуфинала в финал выйдут по 10 участников, где их уже ждут еще 6: Испания, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды. Финал состоится 22 мая.
Начало в 22.00, RusDelfi проведет также ТЕКСТОВУЮ трансляцию мероприятия.