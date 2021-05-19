ФОТО | Вот это фигура! 47-летняя Натали поразила своим видом в бикини

Артистка сейчас отдыхает на Мальдивах и делится отпускными снимками. На своей страничке звезда 90-х опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в радужном бикини. Натали рассказала, что, отправившись на пляж, она обнаружила: принт на ее купальнике полностью совпадает с детской игрушкой, которую она таскает в своей сумке. В доказательство певица сфотографировала радужную пирамидку и себя в бикини.

“Простите великодушно за ракурс, но я опять о веселящих цветных совпадениях. Фото с недавнего отдыха. Верчу в руках детскую пирамидку, которая давно существует в пляжной сумке, и понимаю, что она совпадает с моим новым купальником. Не могла не запечатлеть”, — написала певица. А второе фото в записи — Натали в полный рост.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. “Афродита вышла из моря”; “Куколка”; “Какая же вы красавица”; “Отличный ракурс! У вас просто потрясающая фигура”; “Время над вами не властно! Словно юная девушка”; “Стройняшка”, — пишут фолловеры под фотографией.