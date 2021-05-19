Умер самый маленький российский актер Владимир Федоров, сыгравший Черномора и Туранчокса
Владимир Федоров серьезно болел и не мог найти средства на лечение. Приблизительно за месяц до смерти он делился с фанатами последними, не очень радостными, новостями о своем самочувствии: “Друзья Мои и Други… Дела мои неважнецкие. Противно болею… Мне уже стукнуло 82-а года… Диагноз непонятен… Нужна платная консультация грамотного врача… Найти его мне пока не удаётся… Раньше у меня было очень много друзей и знакомых в мире медицины… Сейчас в России для себя никого не могу найти.. Страна незаметно остаётся без всё нужных и нужных специалистов ….в медицине и … Что посоветуете и кого посоветуете??? Думают или подозреваю у меня — одна из форм сердечной недостаточности…. Анализы есть , но не для всенародного обсуждения….”
Две самые крупные роли Федоров сыграл в фильмах “Руслан и Людмила” (Черномор) и “Через тернии к звездам” (Туранчокс). Кроме того, он снялся в эпизодах еще примерно 40 картин: “Легенда о Тиле”, “12 стульев”, “Юность Петра”, “После дождичка в четверг”, “Кин-Дза-Дза!”, “Михайло Ломоносов”, “Собачье сердце”, “Анна Каренина”, “Жила-была одна баба” и др. Самая частая роль в фильмографии — безымянный “Карлик”. Рост Владимира Федорова — 130 см.
При этом Владимир Анатольевич был в первую очередь не актером, а ученым, физиком-ядерщиком: учился у самого Курчатова, на его счету более 50 научных трудов и изобретений.