Умер самый маленький российский актер Владимир Федоров, сыгравший Черномора и Туранчокса

Владимир Федоров серьезно болел и не мог найти средства на лечение. Приблизительно за месяц до смерти он делился с фанатами последними, не очень радостными, новостями о своем самочувствии: “Друзья Мои и Други… Дела мои неважнецкие. Противно болею… Мне уже стукнуло 82-а года… Диагноз непонятен… Нужна платная консультация грамотного врача… Найти его мне пока не удаётся… Раньше у меня было очень много друзей и знакомых в мире медицины… Сейчас в России для себя никого не могу найти.. Страна незаметно остаётся без всё нужных и нужных специалистов ….в медицине и … Что посоветуете и кого посоветуете??? Думают или подозреваю у меня — одна из форм сердечной недостаточности…. Анализы есть , но не для всенародного обсуждения….”