ФОТО | Не узнать! Жена Мартина Хельме похудела почти на 18 кг

Жена председателя EKRE Мартина Хельме Эва Хельме похудела на 17,7 кг за 63 дня, поэтому на 20-ю годовщину свадьбы 18 мая она смогла надеть платье на несколько размеров меньше, пишет Kroonika.
Период похудения у Эвы Хельме (44) прошел тихо и спокойно, благодаря советам консультантов по диете и поддержке ее мужа — Мартина Хельме (45).
Эву вдохновило интервью на портале Kroonika с известной ведущей Аннели Лахе, в котором она рассказала, как похудела. Раньше у Эвы не было проблем с весом, однако после рождения пятого ребенка набранные при беременности килограммы никак не хотели уходить.
По ее словам, килограммы были сброшены без боли, голода и истощения. “При заказе пакета я не верила, что можно похудеть, не чувствуя голода — я считала это уловкой продаж. Теперь мне нужно стабилизировать и поддерживать вес”.