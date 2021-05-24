Не узнать! Жена Мартина Хельме похудела почти на 18 кг

Период похудения у Эвы Хельме (44) прошел тихо и спокойно, благодаря советам консультантов по диете и поддержке ее мужа — Мартина Хельме (45).

Эву вдохновило интервью на портале Kroonika с известной ведущей Аннели Лахе, в котором она рассказала, как похудела. Раньше у Эвы не было проблем с весом, однако после рождения пятого ребенка набранные при беременности килограммы никак не хотели уходить.

По ее словам, килограммы были сброшены без боли, голода и истощения. “При заказе пакета я не верила, что можно похудеть, не чувствуя голода — я считала это уловкой продаж. Теперь мне нужно стабилизировать и поддерживать вес”.