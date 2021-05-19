19.05.2021, 11:13
ВИДЕО | Дикие танцы без масок! В пресс-центре во время выступления Манижи россияне сошли с ума(12)
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Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители шестнадцати стран. Манижа исполнила песню "Russian Woman" и прошла в финал международного конкурса. Во время ее выступления в пресс-центре творилось настоящее безумие! Смотрите видео!
Поскольку пресс-центр был в основном заполнен российскими болельщиками, такой реакции можно было ожидать. Однако для волонтеров, которые должны тщательно следить за соблюдением правил, это была настоящая головная боль, так как маски и любое расстояние были проигнорированы.
К концу песни ситуация утихла, но волонтеры по-прежнему внимательно следили за соблюдением правил.