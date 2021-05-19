ВИДЕО | Дикие танцы без масок! В пресс-центре во время выступления Манижи россияне сошли с ума

Поскольку пресс-центр был в основном заполнен российскими болельщиками, такой реакции можно было ожидать. Однако для волонтеров, которые должны тщательно следить за соблюдением правил, это была настоящая головная боль, так как маски и любое расстояние были проигнорированы.