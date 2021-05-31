АРХИВНЫЕ ФОТО | Как выглядели пляжи Эстонии в 80-е и 90-е годы

Создание пляжа Пирита началось в 1925 году, когда санаторий “Клоостриметс” взял в аренду на 60 лет лесной участок у моря от реки Пирита до Меривялья. 1926 году на берегу моря была построена временная купальня. В проведенном в 1927—1928 годах конкурсе на планировку пляжной зоны Пирита первую премию получил проект “Воздух, вода и солнце” (эст. Õhk, vesi ja päike), а к лету 1929 года здание было готово. В 1979 году его снесли в связи с началом строительства нового пляжного здания на том же месте.

После восстановления Эстонской Республики и последовавшего за этим возвратом земель прежним собственникам в 1990-х годах в Пирита начался новый всплеск строительства частных жилых домов, который интенсивно продолжается до настоящего времени.