Умерла Татьяна Проценко — любимая многими Мальвина из фильма

“Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы”, — рассказал Войтюк. Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны. Ей было 53 года.

Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Известность она получила благодаря роли Мальвины в картине 1975 года “Приключения Буратино”. На киноплощадку она попала случайно. Ассистент режиссера киносказки познакомилась с ней в поезде. Пройдя кинопробы, кандидатура Проценко была утверждена постановщиком фильма Леонидом Нечаевым.

Она могла стать еще популярнее, сыграв Красную Шапочку у того же Нечаева — даже сценарий был написан специально под нее. Но после сотрясения мозга сниматься ей запретили.

Позже она закончила киноведческое отделение ВГИКа. Являлась членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у женщины диагностировали рак.