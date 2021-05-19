После первого полуфинала “Евровидения-2021” шансы Эстонии уменьшились

По состоянию на понедельник Уку Сувисте с песней “The Lucky One” занимал 32-е место среди 39 стран, теперь результат печальнее. После первого полуфинала выбыло шесть стран, и Эстония теперь занимает 29-е место среди 33 стран.

В количественном отношении место лучше, но в целом это не играет роли, потому что выход в финал — это то, чего хочет каждая страна. Среди стран-участниц второго полуфинала Эстония перегоняет только Чехию и Грузию.

Во втором полуфинале примут участие 17 стран, и если Эстония перегонит только две, мы займем 15-е место. Испания также отстает от Эстонии в таблице прогнозов Евровидения, но поскольку она входит в пятерку крупнейших стран, финальное место и ежегодное участие им всегда гарантированы.

9 мая Уку Сувисте посетил передачу “Hommik Anuga”, где поделился своим мнением и переживаниями по поводу выступления (об этом читайте здесь).

Сувисте также подчеркнул, несмотря на то, что комментарии и букмекерские конторы в социальных сетях также могут сыграть свою роль в Евровидении, наиболее важными в конечном итоге являются люди, которые впервые слышат эту песню на конкурсе. “Они — самая большая целевая аудитория, которая в конечном итоге голосует”, — сказал певец.

“Если я последний раз на “Евровидении”, это тоже небольшой шаг вперед”, — сказал он, добавив, что худшая часть конкурса в этом году заключается в том, что нет возможности взаимодействовать с другими участниками.