21.05.2021, 14:02
ФОТО | Эстонская блогерша Лиза Линд не постеснялась и показала свои идеальные бедра(1)
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Одна из самых популярных блогеров Эстонии Лиза Линд опубликовала новую горячую фотографию в своем профиле Instagram и поделилась мыслями. Смотрите фото!
Очевидно, блогерша сильно скучает по теплой погоде, лету и путешествиям. Под фотографией в Instagram, которой она поделилась с подписчиками, написано на французском: “Мечтаю о бесконечном лете”.
Подписчиков завораживает идеальная фигура спортсменки, поскольку она получила много восхищенных комментариев.