19.05.2021, 17:23
86-летний Николай Сличенко экстренно госпитализирован(2)
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Народный артист СССР Николай Сличенко госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Актеру вызвали бригаду скорой помощи — у него обострилась болезнь легких.
Ранее Николай Сличенко уже проходил лечение в связи с этой болезнью, однако терапия не помогла. Медики приняли решение о госпитализации Сличенко в реанимацию.
Сличенко с 1977 года является художественным руководителем музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Обладатель нескольких государственных наград. Снимался в фильмах «Олеко Дундич», «Свадьба в Малиновке».