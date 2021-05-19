После очередных порезов дочь Даны Борисовой попала в детскую психбольницу

Борисова уже не раз водила ребенка к психологу. Так, всего месяц назад Полина была госпитализирована с нервным срывом и множественными порезами на руках и ногах. Сначала девочка говорила, что это сделала собака, но вскоре порезов стало так много, что Дана всерьез забеспокоилась. В больнице перепуганной матери объяснили, что сейчас многие подростки истязают себя, это называется сэлф-харм. Так они якобы заменяют душевную боль физической.

По мнению Борисовой, Полина серьезно переживает из-за разногласий с отцом, который с недавних пор прекратил всякое общение с ребенком, заявив, что она “вся в мать”.

Сегодня Полина изрезала себя снова.

"Огромное спасибо всем за поддержку! — рассказала Борисова в своем Инстаграм. — Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете после первого урока. Она очень плохо спала, вся одежда была в крови. Мы эти полтора месяца постоянно и с психологами и с психиатрами на связи, мне всегда говорили, что это не суицидально, что это самоповреждающее поведение, сейчас это тренд среди молодежи, смотрят эти аниме бесконечно…"

Однако Борисова всерьез обеспокоилась сложившейся ситуацией и решила не оставлять это на самотек, это очень опасно. “Мы поняли, что сами не справимся”, — призналась Дана. Сейчас Полина находится в клинике психического здоровья для детей и подростков, ее здоровью ничего не угрожает.