80-летняя Людмила Максакова собралась замуж за Станислава Садальского

В личной жизни Людмилы Максаковой грядут грандиозные перемены. Людмила Васильевна скоро отправится под венец. Ее избранником стал актер Станислав Садальский. Знаменитости дружат долгие годы, но отважиться на столь судьбоносный шаг решили только сейчас.

Максакова, к слову, дважды выходила замуж. Ее первым супругом был художник Феликс-Лев Збарский, в браке с которым у артистки родился сын Максим. После развода Людмила Васильевна вышла замуж за Петера Андреаса Игенбергса. В этом союзе у актрисы родилась скандально известная дочь Мария Максакова.

Садальский невероятно счастлив. Предстоящее бракосочетание он уже обсудил с Максаковой-младшей. И пригласил оперную приму на грядущее торжество. “Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж”, — цитирует его "Собеседник".

Известие о свадьбе родительницы повергла Марию в шоковое состояние. “Это неожиданная новость. У меня сложилось впечатление, что вы мало общаетесь. Вы не знаете ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях”, — ответила она.

Но Стас на это лишь ухмыльнулся: “Папе казалось. Вы меня согласны называть папой?”.

“Папа у меня один!”, — сказала, как отрезала, вокалистка. Спросить у матери о грядущем торжестве Максакова не может. В последнее время с Людмилой Васильевной она не общается.