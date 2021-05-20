Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным, едва показав его народу

По словам Волочковой, трудный период в их отношениях начался давно. За 10 месяцев романа балерина не раз ругалась с избранником. “Я не загадывала, сколько продлится наша связь. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведенному вместе. Мы за эти десять месяцев и расставались, и сходились, и ругались, и мирились. Настоящий ураган эмоций! Но нам было классно вдвоем. Да, возможно, излишне эмоционально все было, но в этом и прелесть. Когда отношения ровные, спокойные, то они подчас вообще никакие. А мы уж точно никогда не были равнодушны друг к другу”, — отметила Волочкова.

Анастасия признается, что Олег был ревнивым и вспыльчивым. Когда балерину перестали устраивать некоторые аспекты их отношений, она приняла решение о расставании.

“С Олегом мы сразу договорились, что у нас свободные отношения, построенные на доверии. Но мы оба понимали, что наш роман не приведет к свадьбе. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной. Да, он не богатый человек, но дело не в этом. Я была с ним, потому что мне было хорошо. Но получилось так, что пришло время расстаться”, — рассказала звезда.

В итоге отдых на Мальдивах стал красивым финалом романа Анастасии и Олега.

“Предпочитаю с мужчинами расставаться достойно. Правда не все меня в этом поддерживают. Бывшие становятся обиженными, им хочется сделать какую-то подлянку, гадость. Но это не про Олега. Мы с ним договорились сохранить дружбу, теплые воспоминания друг о друге. Я предложила ему поехать со мной на Мальдивы, чтобы осталась память о наших путешествиях. Мы же с ним три раза ездили в романтические вояжи. Я могу себе это позволить, это мое право. Все охотились за нами, говорили, что я скрываю Олега. Но я никого не скрывала, просто Олег не публичный человек, нам все это не было нужно. Я думала, если покажу своего возлюбленного, все успокоятся, но почему-то внимания к нашей паре стало еще больше”, — рассказала Волочкова.