Киркоров неожиданно позвонил Анне Вески: "Он хотел бы меня видеть в популярном российском телешоу"

“Филипп весело спросил, слушала ли я молдавскую песню, что я думаю о ней и как она может сработать на “Евровидении-2021”, — рассказывает Анне. “Наш довольно продолжительный разговор закончился мыслью, что он хотел бы видеть меня в популярном у зрителей российском телешоу “Маска”, в состав жюри которого он входит”.