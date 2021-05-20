20.05.2021, 16:00
Киркоров неожиданно позвонил Анне Вески: "Он хотел бы меня видеть в популярном российском телешоу"(10)
Erakogu
Анне Вески в этот понедельник спокойно проводила вечер у себя дома, когда неожиданно тишину нарушил телефонный звонок Филиппа Киркорова. Как известно, у поп-короля российской эстрады есть протеже на “Евровидении-2021“ — молдавская певица Наталья Гордиенко.
“Филипп весело спросил, слушала ли я молдавскую песню, что я думаю о ней и как она может сработать на “Евровидении-2021”, — рассказывает Анне. “Наш довольно продолжительный разговор закончился мыслью, что он хотел бы видеть меня в популярном у зрителей российском телешоу “Маска”, в состав жюри которого он входит”.
В ходе беседы Киркоров вспомнил, как в детстве смотрел выступления Анны Вески, Аллы Пугачевой и Софии Ротару и мечтал стать такой же большой звездой.
Анне Вески говорит, что Киркоров очень профессионален в своей работе певцом, продюсером и пиар-менеджером. Было отлично с ним пообщаться и обсудить разные аспекты сегодняшнего шоу-бизнеса.