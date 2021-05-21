Продавщица "Сельвера" отказалась обслуживать русскоязычного мужчину без маски

“У меня инвалидность астматические заболевания, я не должен носить маску. Говорите по-русски”, — сказал Олег.

Женщина на это ответила, что живет в Эстонии и не обязана говорить по-русски.

После чего подошел охранник и начал выяснять ситуацию.

“Тогда он не должен ходить в магазин, раз у него инвалидность”, — возмутилась продавщица.

Охранник все же убедил женщину, что люди с астмой не должны носить маску.

“Я переболел, антителами могу накормить”, — добавил Олег.

После этого продавщица все же продала лотерейные билеты Олегу, но возмутилась, что он снимает все на видео. На что охранник ответил, что это тоже мужчина может делать.

Пост стал очень популярным и набрал более тысячи комментариев. Вот некоторые из них:

“Говори на языке Х в стране Y. Из-за таких товарищей “с лишней хромосомой” и отношение ко многим носителям русского языка как к Бибе и Бобе”;

“Охерели уже с этим маскарадом окончательно!! Больные на башку!”;

“Я инвалид с астматическим заболеванием. Каким? Как яжмать так и тут яжинвалид и все мне должны! Говорите по русски и всё!”;

“Но конечно она интересно сказала “да, но он не должен приходить сюда в магазин, если у него какая либо инвалидность” жесть… Это ещё как так? Она будет говорить людям кому и куда ходить?”;

“Бред собачий, не обязывает быть в маске, тем более у него справка. Сама работаю в магазине, мне вообще по барабану кто в маске, кто нет. Жалобу на продавца☝️”;

“Мир сошел с ума! Одели намордники на людей, якобы они помогают, проще обслужить клиента, а не устраивать этот маскирад!”;

“Охранник молодец! Мужчине повезло, что был именно этот охранник !!! Просто умничка!!!”

(пунктуация и орфография авторов сохранены)